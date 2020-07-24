Son dakika haberi: Edirne'de orman yangını
Son dakika gelişmesine göre Edirne'de çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
24.07.2020 19:06 | Son Güncelleme: 24.07.2020 19:47
Edirne'de çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Edinilen bilgiye göre; Meriç ilçesinin Karayusuflu köyünde çıkan yangına 2 uçak, 6 helikopter, 15 arazöz, 3 dozer ve 75 personel ile müdahale ediliyor. Rüzgarın söndürme çalışmalarını olumsuz etkilediği ormanlık alandaki yangının kısmen kontrol altına alındığı öğrenildi. - EDİRNE
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Kaynak: İHA