Son dakika haberi: Edirne'de orman yangını Son dakika gelişmesine göre Edirne'de çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Edirne'de çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre; Meriç ilçesinin Karayusuflu köyünde çıkan yangına 2 uçak, 6 helikopter, 15 arazöz, 3 dozer ve 75 personel ile müdahale ediliyor. Rüzgarın söndürme çalışmalarını olumsuz etkilediği ormanlık alandaki yangının kısmen kontrol altına alındığı öğrenildi. - EDİRNE

Kaynak: İHA