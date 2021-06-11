Son dakika haberi: Edirne'de öksüz ve yetim çocukların yüzü "Bizim Çocuklarımız" projesiyle gülüyor

Son dakika kültür sanat haberi: Edirne'nin İpsala ilçesinde kaymakamlık "Bizim Çocuklarımız" projesi ile öksüz ve yetim çocukların yüzünü doğum günü sürpriziyle güldürüyor.

Edirne'nin İpsala ilçesinde kaymakamlık "Bizim Çocuklarımız" projesi ile öksüz ve yetim çocukların yüzünü doğum günü sürpriziyle güldürüyor.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör'ün başlattığı proje kapsamında ilçede yaşayan öksüz ve yetim çocuklara doğum günü etkinliği düzenleniyor.

Güngör'ün eşi Seda Güngör, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Birsen Kötülüketmez ile proje ekibi, ev ziyaretleri yaparak doğum günlerini kutladıkları çocuklara hediyeler veriyor.

Çocukların ihtiyaçları karşılanıyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen Güngör, proje ile çocukların hayata daha güvenli bakabilmeleri, ihtiyaçlarının karşılanması ve sosyal yaşamlarını sürdürmede özgüvenlerini korumalarının sağlanması için devletin şefkatli yüzünü hissettirdiklerini belirtti.

Yapılan çalışmalar sonrası çocukların ihtiyaçlarının evlere gidilerek tespit edildiğini aktaran Güngör, şunları kaydetti:

"Genel olarak öksüz ve yetim çocuklarımızın oda takımı, masa, sandalye, yatak, dolap ihtiyaçları olduğunu belirledik. Çocuklarımızın daha rahat ortamlarda çalışmalarına imkan sağlamak için onlara daha önce oda takımı aldık ve evlere dağıttık bu takımları. İhtiyaçları tespit ettikçe dağıtmaya da devam ediyoruz. Ayrıca hatıra kalması için çocuklarımıza bir mektup yazdık. Bunun yanında çocuklarımızın doğum günlerini tespit ederek bu özel günlerini evlerine giderek kutluyoruz. Onların ihtiyacını karşılayıp, devletin şefkatli yüzünü gösterebilirsek ne mutlu bizlere."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci