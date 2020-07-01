Son dakika haberi! Edirne'de meraların tam kapasite kullanılması hedefleniyor
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Son dakika haberi! Edirne'de meraların tam kapasite kullanılması hedefleniyor

Son dakika haberlerine göre Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, meraların tam kapasiteyle kullanılması ve meralardaki fazla otların değerlendirilmesi amacıyla ot biçimi gerçekleştirildiğini bildirdi.

Son dakika haberi! Edirne'de meraların tam kapasite kullanılması hedefleniyor
01.07.2020 10:25 | Son Güncelleme: 01.07.2020 11:00

Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, meraların tam kapasiteyle kullanılması ve meralardaki fazla otların değerlendirilmesi amacıyla ot biçimi gerçekleştirildiğini bildirdi.

Bayazıt, yaptığı açıklamada, mera ıslah çalışmalarının büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık için büyük önem arz ettiğini belirtti.

Yeterli ve biçime uygun merası bulunan köylerde ihtiyaç duyulan otlama alanı bırakılarak fazla otların kaba yem yapımında kullanılmak için biçildiğini aktaran Bayazıt, meralardan elden edilen faydayı artırmak istediklerini dile getirdi.

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan projeyle meraları daha verimli hale getirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Bayazıt, şunları kaydetti:

"Hazırlanan projeyle hayvanlarımızın kaba yem ihtiyaçlarının karşılanması, dikenli bitkilerle mücadele, meralarımızda muhtelif çıkabilecek yangınların önlenmesi ve verimliliği artırmak amacıyla, yeterli ve biçime uygun merası bulunan köylerimizde ihtiyaç duyulan otlatma alanı bırakılarak ot biçimi yapılmaktadır.

Bu çalışmayla meralarımızdan elde edilecek kaba yem köyde hayvancılık yapan yetiştiricilerimize muhtarlarımızca cüzi ücret karşılığında verilecek olup, elde edilen gelir köy sandığına kayıt edilecek ve bir sonraki dönem için ıslah faaliyetlerinde kullanılacaktır. Bu sayede meralarımız tam kapasite ile kullanılmış olacak, aynı zamanda mera ıslah faaliyetleri sürdürülebilir hale gelecektir."

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Kaynak: AA

Manşet

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