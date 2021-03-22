Son dakika haberi | Edirne'de kurallara uymayan 105 kişiye 280 bin 250 lira ceza verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi | Edirne'de kurallara uymayan 105 kişiye 280 bin 250 lira ceza verildi

22.03.2021 19:21 | Son Güncelleme: 22.03.2021 19:24
Son dakika haberi | Edirne'de kurallara uymayan 105 kişiye 280 bin 250 lira ceza verildi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Edirne'nin Keşan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 105 kişiye 280 bin 250 lira para cezası kesildi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 105 kişiye 280 bin 250 lira para cezası kesildi.

Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri 15-22 Mart tarihleri arasında, alınan tedbirlere yönelik çok sayıda denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde, sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan, misafirlik ziyaretinde bulunan ve sokağa çıkma kısıtlamasında izinli olmadığı halde dışarıda bulunan 105 kişiye 280 bin 250 lira ceza uygulandı.

Kontrollerde ayrıca çeşitli suçlardan aranan 12 kişi de yakalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlker Gürel

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Ziya Selçuk Mustafa Şentop Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Binnur Kaya Merve Dizdar Uraz Kaygılaroğlu
Spor Cenk Tosun Hakan Kutlu Ünal Karaman Aykut Kocaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Edirne'de kurallara uymayan 105 kişiye 280 bin 250 lira ceza verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2021 19:25:36. #1.16#
title