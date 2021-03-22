Son dakika haberi | Edirne'de kurallara uymayan 105 kişiye 280 bin 250 lira ceza verildi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Edirne'nin Keşan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 105 kişiye 280 bin 250 lira para cezası kesildi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 105 kişiye 280 bin 250 lira para cezası kesildi.

Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri 15-22 Mart tarihleri arasında, alınan tedbirlere yönelik çok sayıda denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde, sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan, misafirlik ziyaretinde bulunan ve sokağa çıkma kısıtlamasında izinli olmadığı halde dışarıda bulunan 105 kişiye 280 bin 250 lira ceza uygulandı.

Kontrollerde ayrıca çeşitli suçlardan aranan 12 kişi de yakalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlker Gürel