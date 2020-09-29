Son dakika haberi: Edirne'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 67 kişiye 103 bin 50 lira caza yazıldı

Son dakika gündem haberi: Edirne'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 67 kişiye 103 bin 50 lira caza uygulandı.

Edirne'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 67 kişiye 103 bin 50 lira caza uygulandı.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, sorumluluk alanı içerisinde, İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında denetimler yaptığı belirtildi.

Eylül ayı içerisinde maske takmadığı tespit edilen ve 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince 48 kişiye toplam 43 bin 200 lira ceza uygulandığı aktarılan açkılamada, şunlar kaydedildi:

"Sosyal mesafe kuralına uymadığı tespit edilen 7 kişiye toplam 22 bin 50 lira, karantina kuralına uymayan 12 kişiye 37 bin 800 lira olmak üzere toplam 67 kişiye 103 bin 50 lira idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca karantina kurallarına uymayan 12 kişi hakkında TCK 195. maddesi uyarınca adli işlem yapılarak 112 Sağlık ekiplerine teslim edilmiştir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci