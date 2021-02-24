Son dakika haberi | Edirne'de Kovid-19 nedeniyle bir beldeye giriş çıkışların kontrollü yapılmasına karar verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi | Edirne'de Kovid-19 nedeniyle bir beldeye giriş çıkışların kontrollü yapılmasına karar verildi

24.02.2021 14:01 | Son Güncelleme: 24.02.2021 14:01
Son dakika haberi | Edirne'de Kovid-19 nedeniyle bir beldeye giriş çıkışların kontrollü yapılmasına karar verildi

Son dakika haberler: Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Beyendik beldesine giriş çıkışların, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kontrollü sağlanması için önlem alındı.

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Beyendik beldesine giriş çıkışların, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kontrollü sağlanması için önlem alındı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun kararı doğrultusunda, Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, beldenin giriş çıkışlarını denetlemeye başladı.

Beyendik Belediye Başkanı Muhammet Örnek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, beldede yaşayan 20 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını, 70 kişinin de temaslı olarak tespit edildiğini söyledi.

Testi pozitif çıkan belde sakinlerinin Edirne'de KYK yurtlarında karantinaya alındığını belirten Örnek, "Vaka sayılarındaki artış nedeniyle beldemize giriş, çıkışlar kontrollü şekilde yapılıyor. Maske, mesafe ve hijyen tedbirlerine yönelik anonslarla sık sık uyarıda bulunuyoruz. Kurallara uyarak bunu atlatacağız." diye konuştu.

Örnek, beldede bakkal, manav, kasap ve fırınların açık olduğunu, temaslı olan vatandaşların da ihtiyaçlarının karşılandığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlker Gürel

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hadise Celal Adan Fahrettin Altun Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Barış Manço Toygun Ateş Prens Harry Aleyna Tilki
Spor Ali Koç Mesut Özil Hakan Kutlu Fatih Terim Hüseyin Göçek
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Edirne'de Kovid-19 nedeniyle bir beldeye giriş çıkışların kontrollü yapılmasına karar verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.2.2021 14:04:34. #1.15#
title