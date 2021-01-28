Son dakika haberi | Edirne'de kaçak içki ve sigara operasyonu
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Son dakika haberi | Edirne'de kaçak içki ve sigara operasyonu

28.01.2021 15:59 | Son Güncelleme: 28.01.2021 16:02
Son dakika haberi | Edirne'de kaçak içki ve sigara operasyonu

Son dakika haberlerine göre Edirne'de düzenlenen operasyonda, 21 litre kaçak içki, 155 paket sigara, 2 kilogram tütün ve 8 tütün sarma makinesi ele geçirildi.

Edirne'de düzenlenen operasyonda, 21 litre kaçak içki, 155 paket sigara, 2 kilogram tütün ve 8 tütün sarma makinesi ele geçirildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliler R.F ve F.Ç'nin evlerine operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda, 21 litre kaçak içki, 155 paket sigara, 2 kilogram tütün ve 8 tütün sarma makinesi ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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