Edirne'de kaçak cep telefonu, içki, parfüm ve domuz eti ele geçirildi
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Edirne'de kaçak cep telefonu, içki, parfüm ve domuz eti ele geçirildi

11.01.2021 16:11 | Son Güncelleme: 11.01.2021 16:25
Edirne'de kaçak cep telefonu, içki, parfüm ve domuz eti ele geçirildi

EDİRNE'de, jandarma tarafından düzenlenen üç ayrı operasyonda gümrük kaçağı olduğu belirlenen 2 bin 675 cep telefonu, 110 litre kaçak içki, 600 şişe parfüm ve 173 kilo domuz eti ele geçirildi.

EDİRNE'de, jandarma tarafından düzenlenen üç ayrı operasyonda gümrük kaçağı olduğu belirlenen 2 bin 675 cep telefonu, 110 litre kaçak içki, 600 şişe parfüm ve 173 kilo domuz eti ele geçirildi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il merkezi ile Lalapaşa ve İpsala'da üç ayrı kişiye ait ev, araç, işyeri ile çiftliğe operasyon düzenledi. Her üç operasyonda da toplam gümrük kaçağı 2 bin 675 cep telefonu, 110 litre kaçak içki, 173 kilo domuz eti ile piyasa değeri 60 bin TL olan 600 şişe parfüm ele geçirildi.  Olaylarla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkartıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması ise devam ediyor.

 


Edirne'de kaçak cep telefonu, içki, parfüm ve domuz eti ele geçirildi
Edirne'de kaçak cep telefonu, içki, parfüm ve domuz eti ele geçirildi
Edirne'de kaçak cep telefonu, içki, parfüm ve domuz eti ele geçirildi
Edirne'de kaçak cep telefonu, içki, parfüm ve domuz eti ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal YÜCEL

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