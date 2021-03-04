Son dakika haberi: Edirne'de jandarma tarafından son iki ayda 35 bini aşkın araç kontrol edildi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Edirne'de trafik denetim ve güvenliği amacıyla iki ayda 35 bin aracı denetleyen Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent girişinde havadan ve karadan denetimlerini sürdürdü.

Edirne'de trafik denetim ve güvenliği amacıyla iki ayda 35 bin aracı denetleyen Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent girişinde havadan ve karadan denetimlerini sürdürdü.

Edirne otoban gişelerindeki kontrol noktasında araçlar tek tek durduruldu. Sürücüler, hem trafik hem de salgın tedbirlerine uyup uymadıkları konusunda denetlendi.

Jandarma ekipleri tarafından sürücülere trafik bilgilendirme broşürü ve şapka, çocuklara ise trafik boyama kitabı hediye edildi.

Sürücü Salim Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, denetimlerin artarak devam etmesi gerektiğini söyledi.

Asker ve polisin çok güzel çalıştığını aktaran Özcan, "Herkes salgın tedbirlerine uymalı. Ben maskemi hem kendimi hem de karşımdaki insanı korumak için takıyorum." dedi.

Sürücü Aynur Azizoğlu da maske, mesafe ve hijyen tedbirlerine uymaya devam ettiğini belirterek, "Aynı zamanda trafik yönünden de bilgilendirildik. Hem salgına karşı tedbirlere hem de trafik kurallarına uymalıyız." diye konuştu.

Ocak ve şubatta 35 bin 671 araç denetlendi

Jandarma ekipleri ocak ve şubat ayında 35 bin 671 aracı denetledi.

Denetimlerde kurallara uymayan veya eksik belgesi olan bin 363 sürücüye 751 bin 976 lira ceza kesildi. Kontrollerde 495 araç trafikten men edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci