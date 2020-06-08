Son dakika haberi... Edirne'de gizlice çektiği fotoğrafları sosyal medyadan paylaşan kişi yakalandı Son dakika haberi: Edirne'nin Keşan ilçesinde, yolda yürüyen kadınların gizlice çekilmiş fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan şüpheli gözaltına alındı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde, yolda yürüyen kadınların gizlice çekilmiş fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçede yaya olarak seyreden kadınların gizlice çekilen fotoğraflarının paylaşıldığı bir sosyal medya hesabı emniyete bildirildi.

Ekipler, yaptıkları araştırmada söz konusu hesaptan paylaşım yapan şüpheliyi tespit etti.

Gözaltına alınan zanlı emniyete götürüldü.

Kaynak: AA