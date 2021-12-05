Son dakika haberi... Edirne'de FETÖ şüphelisi memur gözaltına alındı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... Edirne'de FETÖ şüphelisi memur gözaltına alındı

AA / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Edirne'de FETÖ şüphelisi memur gözaltına alındı

Son dakika gündem haberine göre Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan memur gözaltına alındı.

EDİRNE (AA) - Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan memur gözaltına alındı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında memur Z.S. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

FETÖ'nün darbe girişiminde Tümamiral Özel'in alıkonulması davasının sanığına müebbet hapis cezası

FETÖ'nün darbe girişiminde Tümamiral Özel'in alıkonulması davasının sanığına müebbet hapis cezası

AA / Hakan Mehmet Şahin - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title