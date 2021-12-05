Son dakika haberi... Edirne'de FETÖ şüphelisi memur gözaltına alındı
AA / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberine göre Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan memur gözaltına alındı.
EDİRNE (AA) - Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan memur gözaltına alındı.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında memur Z.S. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
AA / Hakan Mehmet Şahin - Son Dakika Haberleri
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