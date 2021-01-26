Son dakika haberi | Edirne'de FETÖ şüphelisi avukat tutuklandı
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Son dakika haberi | Edirne'de FETÖ şüphelisi avukat tutuklandı

26.01.2021 12:17 | Son Güncelleme: 26.01.2021 12:20
Son dakika haberi | Edirne'de FETÖ şüphelisi avukat tutuklandı

Son dakika haberi: Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan avukat tutuklandı.

Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan avukat tutuklandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi'ne getirilen E.Y, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında dün avukat E.Y. polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin

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