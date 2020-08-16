Son dakika haberi: Edirne'de FETÖ şüphelisi avukat tutuklandı
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Son dakika haberi: Edirne'de FETÖ şüphelisi avukat tutuklandı

Son dakika haberi... Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan avukat tutuklandı.

Son dakika haberi: Edirne'de FETÖ şüphelisi avukat tutuklandı
16.08.2020 11:49 | Son Güncelleme: 16.08.2020 12:57

Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan avukat tutuklandı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, avukat S.K. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Şüpheli S.K, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen S.K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Kaynak: AA

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