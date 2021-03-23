Son dakika haberi... Edirne'de evde çıkan yangında dumandan etkilenen yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı
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Son dakika haberi... Edirne'de evde çıkan yangında dumandan etkilenen yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı

23.03.2021 10:53 | Son Güncelleme: 23.03.2021 10:56
Son dakika haberi... Edirne'de evde çıkan yangında dumandan etkilenen yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı

Edinilen son dakika haberine göre Edirne'de bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen yaşlı kadın, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edirne'de bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen yaşlı kadın, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Şükrüpaşa Mahallesi Ahmet Yalçın Sarıgöl Caddesi'ndeki bir apartmanın 4. katındaki dairede yangın çıktı.

Dumanları görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, dumanların yükseldiği eve merdivenle pencereden girerek evde yaşayan Fevziye Eker (75) ile bakıcısı Nevin Küçükmeriç'i (67) tahliye etti. Dumandan etkilenen Eker, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Salondaki prizden çıktığı belirlenen yangın sonrası evde hasar oluştu.

Mahalle sakinlerinden Mehmet Rüştü Ceylan, gazetecilere, duyduğu seslere uyandığını söyledi.

İtfaiyenin yangına müdahale ettiğini belirten Ceylan, "Komşular sağ olsunlar itfaiyeye haber vermişler. Sanırım bakıcısı olan bir teyze vardı. Kadın içeride bir kişinin daha olduğunu söyledi. 'İçeride yaşlı bir teyze var. Yanıyor kurtarın' diye bağırıyordu." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı

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