Son dakika haberi | Edirne'de düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu ele geçirildi

Son dakika gündem haberine göre Edirne'de düzenlenen operasyonlarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Edirne'de düzenlenen operasyonlarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan'da operasyon gerçekleştirdi.

Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda 5 gram eroin ve 6 gram metamfetamin bulundu.

Gözaltına alınan şüpheliler Ö.M ve F.İ.G, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar