Son dakika haberi... Edirne'de "dur" ihtarı yapan polisten kaçması sonrası yakalanan sürücünün üzerinden uyuşturucu çıktı
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Son dakika haberi... Edirne'de "dur" ihtarı yapan polisten kaçması sonrası yakalanan sürücünün üzerinden uyuşturucu çıktı

Son dakika haberi... Edirne'de 'dur' ihtarı yapan polisten kaçması sonrası yakalanan sürücünün üzerinden uyuşturucu çıktı
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Edirne'de, uygulama noktasında polisin "dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı, şüphelinin üst aramasında 30 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Edirne'de, uygulama noktasında polisin "dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı, şüphelinin üst aramasında 30 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde polis ve trafik ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

Uygulama esnasında ekipler, durumundan şüphelendikleri bir motosikleti durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayan şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı, motosikletin plakasız ve tescilsiz olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheli U.G'nin üst aramasında 30 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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