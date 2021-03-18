Son dakika haberi | Edirne'de asayiş

Edinilen son dakika haberine göre Edirne'de, polis ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimlerde 5 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Edirne'de, polis ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimlerde 5 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, durumundan şüphelindekileri şüphelilerin araçlarında arama gerçekleştirdi.

Yapılan aramalarda, 5 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler Z.C. ve S.K, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Motosiklet hırsızlığı

Edirne'de motosikleti çalınan kişi polise başvurdu.

Umurbey Mahallesi'nde yaşayan Y.E, motosikletini bahçesine park etti.

Evden çıktığında motosikletin yerinde olmadığını gören Y.E, Selimiye Polis Merkezi'ne giderek şikayette bulundu.

Polis, motosikleti çalan kişi yada kişilerin bulunması için çalışma başlattı.

Kaynak makinesi hırsızlığı

Edirne'de kaynak makinesi ve malzemeleri çalınan kişi polise başvurdu.

Çavuşbey Mahallesi'ndeki bir apartmanda onarım işi yapan C.B, kamyonetini sokağa park etti.

Aracın başına gittiğinde kaynak makinesi ve malzemelerinin yerinde olmadığını fark eden C.B, Selimiye Polis Merkezi'ne giderek şikayetçi oldu.

Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar