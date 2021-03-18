Son dakika haberi | Edirne'de asayiş
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi | Edirne'de asayiş

18.03.2021 15:53 | Son Güncelleme: 18.03.2021 16:36
Son dakika haberi | Edirne'de asayiş

Edinilen son dakika haberine göre Edirne'de, polis ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimlerde 5 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Edirne'de, polis ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimlerde 5 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, durumundan şüphelindekileri şüphelilerin araçlarında arama gerçekleştirdi.

Yapılan aramalarda, 5 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler Z.C. ve S.K, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Motosiklet hırsızlığı

Edirne'de motosikleti çalınan kişi polise başvurdu.

Umurbey Mahallesi'nde yaşayan Y.E, motosikletini bahçesine park etti.

Evden çıktığında motosikletin yerinde olmadığını gören Y.E, Selimiye Polis Merkezi'ne giderek şikayette bulundu.

Polis, motosikleti çalan kişi yada kişilerin bulunması için çalışma başlattı.

Kaynak makinesi hırsızlığı

Edirne'de kaynak makinesi ve malzemeleri çalınan kişi polise başvurdu.

Çavuşbey Mahallesi'ndeki bir apartmanda onarım işi yapan C.B, kamyonetini sokağa park etti.

Aracın başına gittiğinde kaynak makinesi ve malzemelerinin yerinde olmadığını fark eden C.B, Selimiye Polis Merkezi'ne giderek şikayetçi oldu.

Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Müge Anlı Pelin Öztekin Rasim Öztekin Hakan Taşıyan
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Hakan Kutlu Bülent Uygun Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Abd
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Edirne'de asayiş - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 16:40:01. #1.15#
title