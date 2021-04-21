Son dakika haberi... Edirne'de aracında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı
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Son dakika haberi... Edirne'de aracında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberi... Edirne'de aracında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Edirne'de şüphe üzerine durdurulan araçta 115 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Edirne'de şüphe üzerine durdurulan araçta 115 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri bir aracı Kocasinan Mahallesi'nde durdurdu.

Şüpheli A.K'nin üst aramasında 11 gram, araçta yapılan aramada da 104 gram olmak üzere 115 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan A.K'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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