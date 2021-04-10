AFAD'dan denetim noktalarında görev yapan polislere ziyaret
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AFAD'dan denetim noktalarında görev yapan polislere ziyaret

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Edirne'de AFAD ekipleri ve gönüllüleri, Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla denetim noktalarında görev yapan polis ekiplerini ziyaret etti.

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Edirne'de AFAD ekipleri ve gönüllüleri, Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla denetim noktalarında görev yapan polis ekiplerini ziyaret etti.

Kentin farklı noktalarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ekipler denetimlerini sürdürüyor.

AFAD ekipleri ve AFAD gönüllüsü Edirne 15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği (EDGED) Başkanı Veysel Güner ile Edirne Sınırbeyi Taraftarlar Derneği Başkanı Kıvanç Arda da polis ekiplerini ziyaret etti.

Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla karakollar, özel harekat müdürlüğü ve denetim noktalarındaki polislere ziyaretlerde dezenfektan, maske ve çiçek takdim edildi.

AFAD'dan denetim noktalarında görev yapan polislere ziyaret
AFAD'dan denetim noktalarında görev yapan polislere ziyaret
AFAD'dan denetim noktalarında görev yapan polislere ziyaret
AFAD'dan denetim noktalarında görev yapan polislere ziyaret

Kaynak: Anadolu Ajansı

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