Son dakika haberi! Edanaz ve Irmak'ın öldüğü kaza kamerada - Haberler
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Son dakika haberi! Edanaz ve Irmak'ın öldüğü kaza kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Konya'da 16 yaşındaki 2 genç kızın hayatını kaybettiği trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

KONYA (İHA) - Konya'da 16 yaşındaki 2 genç kızın hayatını kaybettiği trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 02.30 sıralarında Meram ilçesi Yeni Yol Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü A.Ö. idaresindeki 42 ATG 91 plakalı otomobil, cadde üzerindeki kavşakta B.E., (45) idaresindeki 42 ABK 570 plakalı otomobille çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde 42 ATG 91 plakalı otomobilde bulunan Edanaz Güngör'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada sürücüler B.E. ile diğer sürücü A.Ö., arkadaşı O.B. (17) ve Irmak Altıntaş yaralandı. Yaralılardan 16 yaşındaki Irmak Altıntaş yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Irmak Altıntaş'ın cenazesi dün ikindi namazından sonra merkez Meram ilçesi Anasultan Mezarlığında defnedildi.

Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, iki aracın kavşağa hızla girmesi ardından kazanın meydana geldiği ve araçtan bir kişinin fırlayarak düştüğü görülüyor.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - KONYA

Son dakika haberi! Edanaz ve Irmak'ın öldüğü kaza kamerada

Son dakika haberi! Edanaz ve Irmak'ın öldüğü kaza kamerada

Son dakika haberi! Edanaz ve Irmak'ın öldüğü kaza kamerada

Son dakika haberi! Edanaz ve Irmak'ın öldüğü kaza kamerada

Son dakika haberi! Edanaz ve Irmak'ın öldüğü kaza kamerada

Son dakika haberi! Edanaz ve Irmak'ın öldüğü kaza kamerada
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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