Son dakika haberi: Eda Nur'a cinsel saldırı soruşturmasında ikinci gözaltı (2)
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Son dakika haberi: Eda Nur'a cinsel saldırı soruşturmasında ikinci gözaltı (2)

Son dakika haberi: Eda Nur'a cinsel saldırı soruşturmasında ikinci gözaltı (2)
Demirören Haber Ajansı / Haluk Karaaslan - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: ADLİ KONTROL KARARINA İTİRAZYusuf G., emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirilerek, savcıya ifade verdi.

ADLİ KONTROL KARARINA İTİRAZ

Yusuf G., emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirilerek, savcıya ifade verdi. Ardından 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Yusuf G, 'konutu terk etmeme' adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Karara Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı  itiraz etti. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine gönderilen itiraz dilekçesinde, "Şüphelinin atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların tutuklama nedeninin bulunması nedeniyle şüpheliye atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, suça dair yasada yazılı cezanın üst haddi dikkate alınarak ilgi kararın kaldırılmasına ve şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenlenmesine karar verilmesi kamu adına itirazen talep olunur" denildi.

Haluk KARAASLAN- Caner ÜNVER/ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Haluk Karaaslan

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