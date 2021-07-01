Son dakika haberi! Eczacılar, altyapısı bilimsel çalışma yapmaya uygun olmayan fakültelerin kapatılmasını istedi
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Son dakika haberi! Eczacılar, altyapısı bilimsel çalışma yapmaya uygun olmayan fakültelerin kapatılmasını istedi

Son dakika haberi! Eczacılar, altyapısı bilimsel çalışma yapmaya uygun olmayan fakültelerin kapatılmasını istedi
Anadolu Ajansı / İsa Toprak - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Türk Eczacıları Birliği Başkanı Erdoğan Çolak, öğretim elemanı eksik ve altyapısı bilimsel çalışma yapmaya uygun olmadığı halde açılmış eczacılık fakültelerinin kapatılmasını istedi.

Türk Eczacıları Birliği Başkanı Erdoğan Çolak, öğretim elemanı eksik ve altyapısı bilimsel çalışma yapmaya uygun olmadığı halde açılmış eczacılık fakültelerinin kapatılmasını istedi.

Birlik tarafından Türkiye'den 54 bölge eczacı odasının katılımıyla Ulus Atatürk Heykeli önünde basın açıklaması düzenlendi.

Burada konuşan Çolak, işsiz ve geleceksiz kalmak istemediklerini söyledi.

Eczacılık fakültesi sayısının 57'ye ulaştığını belirten Çolak, yıllardır açılan her yeni eczacılık fakültesinde "isyanlarını" dile getirdiklerini ifade etti. Çolak, "Ancak sesimize kulaklar, isteklerimize kapılar kapatıldı. Biz eğitime ya da eğitim olanaklarının artmasına karşı değiliz. Ancak plansız eğitime karşıyız. Güvencesizliğe karşıyız. İşsizliğe karşıyız. Plansızlığa, programsızlığa karşıyız. Gençlerimizin geleceğinin çalınmasına karşıyız. Halkın sağlığını savunuyoruz. Eczacının geleceğini savunuyoruz." diye konuştu.

Çolak, eczacılar olarak taleplerini şu sözlerle aktardı:

"Öğretim elemanı eksik, altyapısı bilimsel çalışma yapmaya uygun olmadığı halde açılmış eczacılık fakülteleri derhal kapatılsın. Eczacılık fakültesi açılması ve bu fakültelere kaç kişi alınacağı ülkenin kaynaklarına, sektörün iş gücü ihtiyaçlarına göre planlansın. 20 yılda 50 eczacılık fakültesi açtınız. Daha fazla eczacılık fakültesi açmayın. Bu gençleri işsiz bırakmayın."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Toprak

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