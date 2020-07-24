Son dakika haberi | Ecrin Kurnaz davasında üvey babaanneye 3 yıl 10 ay hapis Son dakika haberi: Ecrin Kurnaz davasında üvey babaanneye 3 yıl 10 ay hapis Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın ölümüyle ilgili yargılanan üvey babaanne Hacer Kurnaz, "taksirle ölüme neden olma" suçundan 3 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ecrin Kurnaz davasında üvey babaanneye 3 yıl 10 ay hapis

SAMSUN - Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın ölümüyle ilgili yargılanan üvey babaanne Hacer Kurnaz, "taksirle ölüme neden olma" suçundan 3 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Vezirköprü Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, "bakmakla yükümlü olduğu çocuğun ihmalle ölümüne sebep olduğu" iddiasıyla tutuklu yargılanan üvey babaanne Hacer Kurnaz hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, iddianameye göre 20 yıla kadar hapis cezası istenilen Kurnaz'ın "taksirle ölüme neden olma" suçundan yargılanmasına hükmederek, sanığı 3 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme Hacer Kurnaz'ın cezaevinde yattığı süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesine hükmetti.

"Fuhuş yaptırmak, fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek" iddiasıyla tutuklu bulunan üvey baba Deniz Kurnaz ile Hasan S. ve Mesut Y. hakkındaki dosyanın ayrıldığı, ayrı bir davada yargılanacakları, üvey amca Özkan Kurnaz ile H.Ö. hakkında ise takipsizlik kararı verildiği bildirildi.

Kaynak: İHA