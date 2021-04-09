Botoks sonrası ölüme ilişkin davada tek tutuklu sanık tahliye edildi
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Botoks sonrası ölüme ilişkin davada tek tutuklu sanık tahliye edildi

İhlas Haber Ajansı / MELİKE İNAL - Haberler | 3. Sayfa

Botoks sonrası ölüme ilişkin davada tek tutuklu sanık tahliye edildi Mahkeme tutuklu sanık Erdal Doğruya'nın tahliyesine karar verdi Beylikdüzü'nde bir güzellik merkezinde yaptırdığı botoks işleminin ardından fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Kübra Boyraz'ın ölümüne...

Botoks sonrası ölüme ilişkin davada tek tutuklu sanık tahliye edildi

Mahkeme tutuklu sanık Erdal Doğruya'nın tahliyesine karar verdi

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde bir güzellik merkezinde yaptırdığı botoks işleminin ardından fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Kübra Boyraz'ın ölümüne ilişkin davanın tek tutuklu sanığı Erdal Doğruya adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Beylikdüzü'nde 19 Eylül 2020'de bir rezidansta bulunan güzellik merkezinde kalçasına botoks yaptıran Kübra Boyraz işlemin ardından fenalaşmıştı. Güzellik merkezi çalışanları tarafından evine bırakılan Boyraz, durumunun kötüye gitmesi nedeniyle hastaneye kaldırılmış ancak yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, pratisyen hekim Öner Özsoyeri'nin 12 yıla kadar hapsi istenirken, doktor olmadığı halde enjekte işlemini yaptığı iddia edilen Erdal Doğruya'nın ise 17 yıla kadar hapsi talep edilmişti. Diğer iki sanık Ömer Elmalı ve Bülent Bostancı'nın ise 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti.

Olaya ilişkin Büyükçekmece 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanıklar Öner Özsoyeri ve Bülent Bostancı hazır bulunurken, tutuklu sanık Erdal Doğruya SEGBİS sistemi ile duruşmaya katıldı.

Sanıkların tahliyeye ilişkin beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, Adli Tıp Kurumu'nda gelecek olan raporun beklenmesine hükmetti. Mahkeme Erdal Doğruya'nın tutuklulukta geçirdiği süreyi göz önünde bulundurarak adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Botoks sonrası ölüme ilişkin davada tek tutuklu sanık tahliye edildi
Botoks sonrası ölüme ilişkin davada tek tutuklu sanık tahliye edildi
Botoks sonrası ölüme ilişkin davada tek tutuklu sanık tahliye edildi
Botoks sonrası ölüme ilişkin davada tek tutuklu sanık tahliye edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MELİKE İNAL

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