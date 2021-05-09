Son dakika haberi: Düzce Valisi Cevdet Atay'dan şehit annelerine "Anneler Günü" ziyareti

Son dakika haberlerine göre Düzce Valisi Cevdet Atay, şehit annelerini ziyaret ederek Anneler Gününü kutladı.

Düzce Valisi Cevdet Atay, şehit annelerini ziyaret ederek Anneler Gününü kutladı.

Atay, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehit olan 3. Sınıf Emniyet Müdürü Ufuk Baysan ile 14 Eylül 2020'de Suriye'nin kuzeyinde görevli Türk Kızılay ekibinin bulunduğu araca düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan Türk Kızılay personeli Mehmet Arif Kıdıman'ın ailelerine ziyarette bulundu.

Ailelerle sohbet eden Atay, Anneler Günü dolayısıyla şehit annelerine çiçek verdi.

Vali Atay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Merhameti, şefkati, sevmeyi ve sevilmeyi öğrendiğimiz, sesleriyle huzur bulduğumuz cefakar annelerimizin, Anneler Günü'nü kutluyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş