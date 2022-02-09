Son dakika haberi | Düzce Üniversitesi öğrencileri "İstihdam Meleği" projesiyle iş tecrübesi kazanacak

DÜZCE (AA) - Düzce Üniversitesi (DÜ) tarafından, öğrencilerin iş tecrübesi kazanmaları ve sektörün nitelikli iş gücü ihtiyacının karşılanması amacıyla "İstihdam Meleği" projesi hayata geçirildi.

Valilik ile Düzce Ticaret Odasının destekleriyle geliştirilen projeye, ilk etapta kentte üretim yapan 12 firma dahil oldu.

Proje kapsamında öğrenciler eğitim hayatlarını sürdürürken iş tecrübesi kazanacak, iş yaşamını ve disiplinini yerinde öğrenecek.

Sektördeki eğiticilerden yerinde uygulamalı ders alacak öğrenciler, takım çalışmasını deneyimleyecek, sektörlerdeki firma yetkilileriyle doğrudan tanışma ve iş imkanı fırsatı bulacak.

Firmalar ise projeye dahil olan öğrencileri istedikleri alanda yetiştirme fırsatı bulacak.

"İşletmelerimizdeki iş yükünü azaltmamız lazım"

DÜ Rektörü Nigar Demircan Çakar, Rektörlük toplantı salonunda düzenlenen protokol imza töreninde, yenilikçi ve dinamik bir proje hazırladıklarını söyledi.

Projelerinin Türkiye'de mesleki eğitime çözüm getirecek en önemli proje olduğunu dile getiren Çakar, şunları kaydetti:

"Aynı alanda çok fazla mezun veriyoruz. O mezunlara rekabet ortamını artıracak yeni eklentiler kazandırmamız lazım. İşletmelerimizdeki iş yükünü de azaltmamız lazım. Birbirinden çok farklı özelliğe sahip olan gençleri üniversiteye sokup onları aynı tür eğitim, özellikler ve donanıma sahip hale getirmeye çalışıyor, daha sonra da birbirinden koparıp ayrı sektörlere yönlendirmeye çalışıyoruz. Yani aslında bir çeşitliliği ortadan kaldırarak bir monotonluk ortaya koyuyor, yeniden çeşitli firmalarda bunların istihdam edilmesi için çaba sarf ediyoruz."

Konuşmaların ardından Vali Cevdet Atay, Rektör Çakar, Ticaret Odası Başkanı Tuncay Şahin ve firma yetkilileri protokolü imzaladı.