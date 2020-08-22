Son dakika haberi | DÜZCE Taşıyıcı esnafından polise destek ziyareti
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Son dakika haberi | DÜZCE Taşıyıcı esnafından polise destek ziyareti

Son dakika gündem haberi: Taşıyıcı esnafından polise destek ziyaretiDÜZCE Kamyon ve TIR Taşıyıcıları Kooperatifi esnafı, İstanbul Kadıköy'de genç bir kadının maske takmamakta direndiği için kendisini gözaltına almaya çalışan polislere tekme atmasını kınamak amacıyla polis merkezini ziyaret etti.

22.08.2020 13:03 | Son Güncelleme: 22.08.2020 13:09

Taşıyıcı esnafından polise destek ziyareti

DÜZCE Kamyon ve TIR Taşıyıcıları Kooperatifi esnafı, İstanbul Kadıköy'de genç bir kadının maske takmamakta direndiği için kendisini gözaltına almaya çalışan polislere tekme atmasını kınamak amacıyla polis merkezini ziyaret etti.

İstanbul Kadıköy'de maske takması konusunda kendisini uyaran, ancak takmamakta direnen kadın, polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltı sırasında yaşananlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülenip, sosyal medyada paylaşıldı. Olay sonrası genç kadını gözaltına alan 2 polis memuru açığa alındı, yapılan incelemenin ardından da görevlerine iade edildi.

'POLİSİMİZİN YANINDAYIZ'

Genç kadının görüntülerde kurallara uymamakta ısrar ettiği ve tekme attığını izleyen vatandaşlar, duruma tepki gösterdi.

Düzce Kamyon ve TIR Taşıyıcılar Kooperatifi üyesi taşıyıcı esnafı, polisin yanında olduklarını göstermek için Düzce Şehit Osman Çatan Polis Merkezi'ni ziyaret etti. Grup, ziyarette polis Merkezi Amiri Komiser Kahraman Özden'e Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti.

Kooperatif Başkanı Orhan Yılmaz, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, "Kadıköy'de polisimize yapılan haksız saldırıda polisimizin yanında olduğumuzu ifade etmek için buradayız. Sizler bizim her şeyimizsiniz. Bizim huzurumuzun, sükünetimizin teminatı olduğunuzu ifade etmeye geldik. Sizler bizim evlatlarımızsınız. Bizim için gecenizi, gündüzünüze katıyorsunuz. Size tekme atanları nefretle kınıyoruz. Her zaman yanınızdayız. Bu saldırıyı bu tekmeyi kınadığımızı ifade etmek için geldik. Biz Düzceli taşıyıcı esnafı olarak her dakika polis arkadaşlarımızla iç içeyiz. Canımız yandığında ilk imdat polis yok mu derken, polise tekme atanları lanetle kınıyoruz. Hepinizi arkadaşlarımın teşekkürlerini ve selamlarını getirdim? dedi.

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Son dakika haberi | DÜZCE Taşıyıcı esnafından polise destek ziyareti

Kaynak: DHA

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