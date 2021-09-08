Son dakika haberi! Düzce polisinden uyuşturucu operasyonu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! Düzce polisinden uyuşturucu operasyonu

Son dakika haberi! Düzce polisinden uyuşturucu operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler yaptıkları operasyonda 34 gram esrar, 88 gram metamfetamin, 57 gram sentetik kannabinoid, 62 adet Sentetik Ecza ve 63 adet Extacy hap ele geçirildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler yaptıkları operasyonda 34 gram esrar, 88 gram metamfetamin, 57 gram sentetik kannabinoid, 62 adet Sentetik Ecza ve 63 adet Extacy hap ele geçirildi. Olayda 1 kişi tutuklandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada; uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli 3 şahıs yapılan operasyonda yakalandı. Şüpheli şahısların üzerilerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 34 gram esrar maddesi, 88 gram metamfetamin maddesi, 57 gram sentetik kannabinoid maddesi, 62 adet Sentetik Ecza ve 63 adet Extacy hap ele geçirildiler.

Şüpheli 2 şahıs tamamlanan işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest kalırken 1 şahıs uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - DÜZCE

Son dakika haberi! Düzce polisinden uyuşturucu operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kahraman şoför! Minibüsü bir ambulans gibi kullanıp, genci hastaneye yetiştirdi
Kahraman şoför! Minibüsü bir ambulans gibi kullanıp, genci hastaneye yetiştirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ziya Selçuk Tanju Özcan Ekrem İmamoğlu Sultan Alparslan
Magazin Demet Akalın Haluk Levent Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım
Spor Cristiano Ozan Tufan Umut Meraş Sergen Yalçın Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haberi! Düzce polisinden uyuşturucu operasyonu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.9.2021 11:43:54. #1.14#

title