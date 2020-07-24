Son dakika haberi: Düzce'de zincirleme trafik kazası: 4'ü çocuk 1'i hamile toplam 7 yaralı Bir son dakika haberine göre Zonguldak D-655 Karayolu Yığılca kavşağında zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Zonguldak D-655 Karayolu Yığılca kavşağında zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 4'ü çocuk 1'i hamile 7 kişi yaralandı.

Zincirleme trafik kazası Düzce-Zonguldak D-655 Karayolu Yığılca Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İsmail C. İdaresindeki Renault marka 34 RJ 6534 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında önünde seyir halinde olan Süleyman İ. İdaresindeki Toyota marka 34 DD 5328 plakalı otomobile çarparak taklalar atarak EDS direğine çarparak durdu. Toyota marka otomobil ise önünde seyir halinde olan Fehmi Z. İdaresindeki 14 AAN 057 plakalı tıra çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen durumu 112 Acil Sağlık, Düzce Belediyesi İtfaiye ve Emniyet Müdürlüğüne bildirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü kaza kırım ekipleri Renault marka otomobilde sıkışan İsmail C.'yi uzun uğraşlar sonucunda otomobilden çıkartarak 112 Acil Ambulans ekiplerine teslim etti. Kazada Renault marka otomobilin sürücüsü İsmail C., Toyota marka otomobil içerisinde bulunan 5 yaşındaki Erva İ., 9 yaşındaki Ersin İ., 8 yaşındaki Seda İ., Fatih İ., Hamile kadın Şeyma İ. ve Bahar İ. yaralandı. Yaralılar bölgeye gelen 112 Acil Ambulans ekiplerinde Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ile Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi acil servisine kaldırıldı.

Kazaya karışan İnan: "Arkadan bir gürültü patladı"

Kazaya karışan 34 DD 5323 plakalı otomobil sürücüsü Süleyman İ., " Tam Yığılca ışıklarından hareket ettik. Sağımızda tır gidiyordu. Biz sol şeritte gidiyorduk. Arkadan bir gürültü patladı. Otomobil arkadan vurdu bize karşı şeride geçti. Biz indikten sonra gördük. Bizde sağ tarafımıza tıra vurduk. Tırda sağ tarafta durdu" dedi.

Kaza nedeni ile Düzce-Zonguldak karayolu çift taraflı tek şeritten trafik verilirken, çekici vasıtası ile araçlar yoldan kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. Kaza nedeni ile EDS kullanılamaz hale gelirken, emniyet ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - DÜZCE

Kaynak: İHA