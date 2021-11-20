Son dakika haberi... Düzce'de yol denetiminde uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı - Haberler
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Son dakika haberi... Düzce'de yol denetiminde uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı

AA / Cem Ali Kuş - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Düzce'de yol denetiminde uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı

Gelen son dakika haberine göre Düzce'de yol denetiminde uyuşturucuyla yakalanan 4 zanlı gözaltına alındı.

DÜZCE (AA) - Düzce'de yol denetiminde uyuşturucuyla yakalanan 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Alay Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Cumayeri İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, narkotik köpeklerinin katılımıyla Dokuzdeğirmen köyü yolunda geniş kapsamlı denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, şüphe üzerine durdurdukları araçlarda ve içindeki kişilerin üzerinde yaptıkları aramalarda, bir miktar uyuşturucu ve içime hazır esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan S.V, M.B, B.C. ve H.Y'nin işlemleri sürüyor.

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AA / Cem Ali Kuş - Son Dakika Haberleri

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