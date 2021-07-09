Son dakika haberi | Düzce'de yaşanan selden etkilenen alanlarda çalışmalar sürüyor

Bir son dakika haberine göre Düzce'nin Akçakoca, Cumayeri, Çilimli ve Gümüşova ilçelerinde etkili olan, bazı yol ve köprülerin çökmesine neden olan selin ardından bölgede başlatılan çalışmalar sürdürülüyor.

Düzce'nin Akçakoca, Cumayeri, Çilimli ve Gümüşova ilçelerinde etkili olan, bazı yol ve köprülerin çökmesine neden olan selin ardından bölgede başlatılan çalışmalar sürdürülüyor.

Cumayeri ilçesinden Akçakoca Melenağzı bölgesine akan Kıran Deresi ve bu dereye bağlantılı derelerin taşması sonucu Kırkharman, Mısırlı, Dilaver, Esmahanım ve Uğurlu köylerinde yol çökmesi ve köprülerin yıkılmasına neden olan selin ardından başlatılan çalışmalar hızla devam ediyor.

Vatandaşların ev ve iş yerlerinde hasar tespitlerinin ardından mağduriyetler giderilirken yol ve köprü göçmeleri olan bölgelerde çalışmalara derelerdeki su seviyesinin düşmesi ile başlandı.

Vali Cevdet Atay, gazetecilere, söz konusu 4 ilçe ve buralara bağlı 9 köyde çalışmaların devam ettiğini, sürekli sahada ve vatandaşların yanında olduklarını belirtti.

Yaklaşık 4 gündür hasar alan bölgelerde ekiplerin gece gündüz demeden çalışmalara devam ettiklerini anlatan Atay, enerji, su ve ulaşım konusunda birtakım sıkıntılar olduğunu fakat bunları da hızla gidermek için yoğun çaba sarf ettiklerini bildirdi.

"Devletimiz tüm yaraları sarmak için elinden geleni yapıyor"

Maddi anlamda hasarı olan vatandaşların mağdur olmaması için titiz çalışma yürüttüklerini aktaran Atay, "Hasar tespiti çalışmalarımızı sahada arkadaşlarımız hakkaniyetli bir şekilde yerine getiriyorlar. Tespit çalışmalarına istinaden bugün selden zarar gören hem iş yerlerine hem de hanelere gerekli yardımlar ulaştırılıyor. Biz dün gece de Çilimli ilçesinde vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Orada evleri zarar gören insanlarımızla birebir ilgilendik. Tüm kamu görevlisi arkadaşlarımız üstün çabayla çalışıyorlar. Devletimiz tüm yaraları sarmak için elinden geleni yapıyor. Allah'a hamdolsun kimsenin burnu kanamadı." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bölgeye gerekli yardımların gönderildiğini vurgulayan Atay şöyle konuştu:

"Yağışların sonucunu özetlersek Çilimli, Cumayeri ve Gümüşova ilçemizde evlere su baskını şeklinde, Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım, Dilaver ve Uğurlu köylerimizde altyapısal anlamda hasarlar meydana geldi. Bunlar hemen gideriliyor. Biz vatandaşlarımız uyurken sahada çalışıyoruz. DSİ, Özel İdare ve diğer tüm ekiplerimiz sahada çalışıyorlar. Ben gerekli talimatları verdim. Birebir takip ediyorum. Biliyorsunuz derelerdeki suyun biraz çekilmesi gerekiyordu. O da istediğimiz seviyeye gelmek üzere ama bölgede iş makinelerimiz gece gündüz çalışıyor. Biz vatandaşımızı mağdur eden eksiklikleri bir an önce gidereceğiz. Altyapımızı çok kısa sürede yerine getireceğiz. Devletimiz çok güçlü. Herhangi bir sıkıntımız yok."

Düzce'de 6-7 Temmuz'da sağanak nedeniyle bazı derelerin taşması sonucu mahsur kalan 48 kişi kurtarılmış, 141 kişi tahliye edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer