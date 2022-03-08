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Son dakika haberi | Düzce'de uyuşturucu hap operasyonunda 1 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi | Düzce'de uyuşturucu hap operasyonunda 1 tutuklama

Son dakika haber: Düzce'de polis ekipleri tarafından uyuşturucu hap operasyonunda gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DÜZCE (İHA) - Düzce'de polis ekipleri tarafından uyuşturucu hap operasyonunda gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri Düzce'den uyuşturucu içerikli hap sevkiyatı yapılacağı şeklinde gelen istihbaratı değerlendirdi. Şahsa yönelik olarak operasyon yapan ekipler, bir kişiyi 1456 adet sentetik ecza ile yakaladı. Şahıs gözaltına alınarak Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan şahıs çıkartıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DÜZCE

Son dakika haberi | Düzce'de uyuşturucu hap operasyonunda 1 tutuklama

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Polis, Düzce, 3. Sayfa, Haberler

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