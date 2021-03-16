Son dakika haberi: Düzce'de tartıştığı karısını bıçakla öldüren kişi intihar etti
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Son dakika haberi: Düzce'de tartıştığı karısını bıçakla öldüren kişi intihar etti

16.03.2021 09:49 | Son Güncelleme: 16.03.2021 10:17
Son dakika haberi: Düzce'de tartıştığı karısını bıçakla öldüren kişi intihar etti

Edinilen son dakika gelişmesine göre Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, çocuklarının yanında tartıştığı karısını bıçakla öldüren kişi intihar etti.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, çocuklarının yanında tartıştığı karısını bıçakla öldüren kişi intihar etti.

Osmaniye Mahallesi'nde bir apartmanın birinci katında yaşayan Metin (58) ve Meliha A. (47) çifti sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

10 ve 7 yaşlarındaki çocuklarının da şahit olduğu tartışma sonrası Metin A, mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla eşini öldürdü.

Çocuklarının çığlıkları üzerine evin kapısına gelen komşularının kilitli olan kapıyı kırmaya çalıştıkları esnada Metin A, bıçakla kendi yaşamına da son verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, çiftin hayatlarını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cesetler, Akçakoca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çocukların polis tarafından gözlem altına alındığı, çiftin 14 yaşındaki kızlarının ise olay esnasında evde olmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş

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