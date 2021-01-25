Son dakika haberi... Düzce'de sobadan sızan gazdan etkilenen 4 çocuk hastanelik oldu
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Son dakika haberi... Düzce'de sobadan sızan gazdan etkilenen 4 çocuk hastanelik oldu

25.01.2021 14:22 | Son Güncelleme: 25.01.2021 14:26
Son dakika haberi... Düzce'de sobadan sızan gazdan etkilenen 4 çocuk hastanelik oldu

Gelen son dakika haberine göre DÜZCE'nin Çilimli ilçesinde, lodos nedeniyle sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 4 çocuk, hastanede tedavi altına alındı.

DÜZCE'nin Çilimli ilçesinde, lodos nedeniyle sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 4 çocuk, hastanede tedavi altına alındı.  

Olay, Çilimli ilçesi Kafyayla köyünde meydana geldi. Sabah saatlerinde Soner Bıçak'a ait evde yanan soba lodos nedeniyle tüttü. Bahçeden eve gelen aile, çocukları Halil İbrahim (11), İnci (7), akraba çocukları Gülcan Çelebi (13) ve Duru Eroğlu'nu (14) yataklarında baygın halde buldu. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 4 çocuk, Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Çocukların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Son dakika haberi... Düzce'de sobadan sızan gazdan etkilenen 4 çocuk hastanelik oldu
Son dakika haberi... Düzce'de sobadan sızan gazdan etkilenen 4 çocuk hastanelik oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan SOLMAZ

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