Son dakika haberi: Düzce'de polisin "dur" ihtarına uymayan sürücünün kullandığı kamyonet EDS direğine çarptı
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Son dakika haberi: Düzce'de polisin "dur" ihtarına uymayan sürücünün kullandığı kamyonet EDS direğine çarptı

Son dakika haberi: Düzce'de polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücünün kullandığı kamyonet EDS direğine çarptı
Anadolu Ajansı / Ömer Ürer - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Düzce'de salgın tedbirleri kapsamında "tam kapanma" denetimi yapan polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, kamyonetiyle Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) direğine çarparak yaralandı.

Düzce'de salgın tedbirleri kapsamında "tam kapanma" denetimi yapan polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, kamyonetiyle Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) direğine çarparak yaralandı.

Alınan bilgiye göre, R.Ç'nin kullandığı nakliye firmasına ait 81 ABK 808 plakalı kamyonet, Saatçigil Caddesi'ndeki uygulama noktasına girmeyerek yoluna devam etti.

Caddede hızla ilerleyen kamyonet, EDS direğine çarptı.

Araçtan polis ve çevredekilerin yardımıyla çıkarılan yaralı sürücü, sağlık ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen sürücüye ilgili kanun maddesi gereğince ceza yazılacağı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer

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