Son dakika haberi! Düzce'de polisin dikkati sahte içki ve uyuşturucu sevkiyatına izin vermedi
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Son dakika haberi! Düzce'de polisin dikkati sahte içki ve uyuşturucu sevkiyatına izin vermedi

05.03.2021 13:57 | Son Güncelleme: 05.03.2021 14:00
Son dakika haberi! Düzce'de polisin dikkati sahte içki ve uyuşturucu sevkiyatına izin vermedi

Son dakika haberi... Düzce'de polis ekiplerinin şüphe üzerine takip ettiği otomobilde 834 şişe sahte içki ve 200 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Düzce'de polis ekiplerinin şüphe üzerine takip ettiği otomobilde 834 şişe sahte içki ve 200 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı yunus ekipleri, Burhaniye Mahallesi'nde gece saatlerinde şüphe üzerine bir aracı takibe aldı.

Otomobilin yol kenarına park ederek içinden uzun süre kimsenin inmediğini fark eden ekipler, araçtaki S.T ve T.T'nin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunu yaptı.

Araçta arama yapan ekipler, 834 şişe sahte içki ve 200 uyuşturucu hap buldu.

Gözaltına alınan iki şüphelinin, emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Öte yandan, araçta bulunan içki ve uyuşturucu maddenin başka illere sevk edilmek istendiği tespit edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer

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