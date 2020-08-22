Son dakika haberi: Düzce'de kuyuya düşen köpek yavrularını itfaiye kurtardı
Gelen son dakika haberlerine göre Düzce'de 5 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen köpek yavrularını itfaiye ekipleri kurtardı.
22.08.2020 18:41 | Son Güncelleme: 22.08.2020 19:18
Düzce'de 5 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen köpek yavrularını itfaiye ekipleri kurtardı.
Küçük Sanayi Sitesi civarında, Büyük Melen mevkisinde bulunan su kuyusundan köpek sesi geldiğini fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.
Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çubuk yardımıyla köpekleri kuyudan çıkardı.
Köpek yavruları, hayvan barınağına teslim edildi.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA