Kovid-19 tedbirleri meydan ve işlek caddelerde sıkılaştırıldı

Düzce'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlileri kapsamında bazı cadde ve sokaklara bariyer konularak, girişler HES kodu ve ateş ölçümünün ardından gerçekleştiriliyor.