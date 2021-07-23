Son dakika haberi | Düzce'de kavga edenleri ayırmaya çalışan kişi silahla vurularak yaralandı
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Son dakika haberi | Düzce'de kavga edenleri ayırmaya çalışan kişi silahla vurularak yaralandı

Son dakika haberi | Düzce'de kavga edenleri ayırmaya çalışan kişi silahla vurularak yaralandı
Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Düzce'de kavga edenleri ayırmaya çalışan kişi, silahla vurularak yaralandı.

Düzce'de kavga edenleri ayırmaya çalışan kişi, silahla vurularak yaralandı.

Düzce merkez Anıtpark mevkisinde gece saatlerinde Muhammet B, iddiaya göre, motosikletiyle yanına yaklaştığı otomobildeki kadını indirerek motosiklete bindirip uzaklaşmak istedi.

Bu sırada motosiklette bulunan diğer kişinin Muhammet B'nin uzaklaşmasına izin vermemesi üzerine ikili arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Muhammet B'nin silahla ateş açması sonucu yoldan geçerken ikiliyi ayırmak isteyen Hasan V. yaralandı.

Yaralı Hasan V, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, olaydan sonra kaçan Muhammet B'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan, kavgayı ayırmak isteyen kişinin vurulma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş

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