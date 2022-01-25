Karda evine gitmekte zorluk çeken görme engelli kişiye jandarma yardım etti - Haberler
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Karda evine gitmekte zorluk çeken görme engelli kişiye jandarma yardım etti

Düzce'de olumsuz hava şartları nedeniyle evine gitmekte zorluk çeken görme engelli kişiye jandarma yardım etti.

DÜZCE (AA) - Düzce'de olumsuz hava şartları nedeniyle evine gitmekte zorluk çeken görme engelli kişiye jandarma yardım etti.

Merkeze bağlı Dereli Tütüncü Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi mevkisinde görme engelli kişinin evine gitmekte zorluk çektiğini gören İl Alay Komutanlığı ekipleri, bu kişiyi ekip aracına bindirerek Yeşilçimen köyündeki ikametine bıraktı.

Ekipler, kış şartları nedeniyle yürümekte zorluk çeken kişinin koluna girerek yürümesine yardımcı oldu ve gerekli yardımları yaptı.

Karda evine gitmekte zorluk çeken görme engelli kişiye jandarma yardım etti

Karda evine gitmekte zorluk çeken görme engelli kişiye jandarma yardım etti

Karda evine gitmekte zorluk çeken görme engelli kişiye jandarma yardım etti

AA - Son Dakika Haberleri

Görme Engelli, Jandarma, Düzce, Güncel, Haber

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