Son dakika haberi! Düzce'de elektrik akıma kapılan işçi öldü - Haberler
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Son dakika haberi! Düzce'de elektrik akıma kapılan işçi öldü

AA / Ömer Ürer - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Düzce'de elektrik akıma kapılan işçi öldü

Edinilen son dakika gelişmesine göre Düzce'nin Akçakoca ilçesinde çalıştığı iş yerinde elektrik akımına kapılan işçi, hayatını kaybetti.

AKÇAKOCA, DÜZCE (AA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde çalıştığı iş yerinde elektrik akımına kapılan İşçi, hayatını kaybetti.

Bir inşaat firmasında demir ustası olarak çalışan Osman Durmuş (24), açık elektrik kablosuna yanlışlıkla temas ederek akıma kapıldı.

Arkadaşları tarafından hastaneye kaldırılan Durmuş, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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AA / Ömer Ürer - Son Dakika Haberleri

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