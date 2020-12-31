Son dakika haberi... Düzce'de ekmek fırınında çıkan yangın söndürüldü

Düzce'de ekmek fırınında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sancaklar Mahallesi'nde faaliyet gösteren Ali Taşkıran'a ait ekmek fırınında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine bölgeye Düzce itfaiyesi, sağlık ve polis ekipleri ile elektrik ve doğal gaz dağıtım şirketlerinin yetkilileri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangında fırında hasar oluştu.

Dumandan hafif şekilde etkilenen bir kişi ise ambulansta tedavi edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever