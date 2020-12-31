Son dakika haberi... Düzce'de ekmek fırınında çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika haberi... Düzce'de ekmek fırınında çıkan yangın söndürüldü

31.12.2020 11:33 | Son Güncelleme: 31.12.2020 11:36
Son dakika haberi... Düzce'de ekmek fırınında çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haber: Düzce'de ekmek fırınında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Düzce'de ekmek fırınında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sancaklar Mahallesi'nde faaliyet gösteren Ali Taşkıran'a ait ekmek fırınında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine bölgeye Düzce itfaiyesi, sağlık ve polis ekipleri ile elektrik ve doğal gaz dağıtım şirketlerinin yetkilileri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangında fırında hasar oluştu.

Dumandan hafif şekilde etkilenen bir kişi ise ambulansta tedavi edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

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