Son dakika haberi! Düzce'de DEAŞ operasyonunda yabancı uyruklu 3 zanlı yakalandı
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Son dakika haberi! Düzce'de DEAŞ operasyonunda yabancı uyruklu 3 zanlı yakalandı

29.12.2020 11:29 | Son Güncelleme: 29.12.2020 11:32
Son dakika haberi! Düzce'de DEAŞ operasyonunda yabancı uyruklu 3 zanlı yakalandı

Son dakika gündem haberi... Düzce'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, 3 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

Düzce'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, 3 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü DEAŞ içinde "savaşçı" oldukları iddiasıyla 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Zanlıların adreslerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, Irak uyruklu M.Z.A, K.D.D. ve A.S.A. gözaltına alındı. Şüpheli A.H.K'nin yakalanması için başlatılan çalışmalar ise devam ediyor.

Şüphelilerden A.S.A, işlemlerinin ardından sınır dışı edildi. Sağlık kontrolünden geçirilen diğer şüpheliler ise adliyeye gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

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