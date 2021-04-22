Son dakika haberleri: Çalınan köpek polis ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi
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Son dakika haberleri: Çalınan köpek polis ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi

Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Düzce'de kaybolduğu sanılan ve güvenlik kamerası kayıtlarından çalındığı belirlenen köpek, polis ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.

Düzce'de kaybolduğu sanılan ve güvenlik kamerası kayıtlarından çalındığı belirlenen köpek, polis ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.

Güler ailesinin 15 yaşındaki kızları Zişah Güler'in 3 gün önce kaybolduğunu sandıkları ancak güvenlik kamerası kayıtlarından çalındığını tespit ettikleri pekinez cinsi köpeğinin bulunması için ailenin şikayeti üzerine polis ekiplerince çalışma yürütüldü.

Kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, çalışma sonucu köpeği bularak sahibine teslim etti.

Hırsızlık şüphelisinin Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldüğü öğrenildi.

"Köpeğime kavuştuğum için mutluyum"

Zişah Güler, köpeğine kavuştuğu için mutlu olduğunu söyledi.

Kamera kayıtlarından köpeği çalan kişinin tespit edildiğini belirten Güler, "Aradık ve kendisinden köpeğimizi geri getirmesini istedik. O da kabul etmeyince polise gittik ve şikayet ettik. Polis ekiplerinin titiz çalışması sayesinde köpeğimiz bulundu." diye konuştu.

Güler, köpeğini bulan polis ekiplerine teşekkür ederek, "Çok üzülmüştüm köpeğim çalındığında ama şu an tam tersi çok mutluyum." dedi.

Son dakika haberleri: Çalınan köpek polis ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi
Son dakika haberleri: Çalınan köpek polis ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi
Son dakika haberleri: Çalınan köpek polis ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi
Son dakika haberleri: Çalınan köpek polis ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş

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