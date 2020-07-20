Son dakika haberi | Düzce'de alüminyum yüklü tır devrildi
Son dakika güncel haberine göre Düzce'de kontrolden çıkan alüminyum yüklü tır devrildi.
20.07.2020 21:07 | Son Güncelleme: 20.07.2020 21:16
Düzce'de kontrolden çıkan alüminyum yüklü tır devrildi.
D-655 Batı Karadeniz Batı Yolu'ndan Düzce yönüne giden Zeki Temur idaresindeki 76 AAG 581 plakalı alüminyum yüklü tır, Şifalı Su mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı.
Sürücü, kazadan yara almadan kurtuldu. Devrilmenin etkisiyle yakıt tankı delinen tır için Düzce Belediyesi İtfaiye ekipleri güvenlik önlemi aldı.
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Kaynak: AA