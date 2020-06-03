Son dakika haberi... Düzce Belediyesinde beton santrali üretim tesisine araç takviyesi
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Son dakika haberi... Düzce Belediyesinde beton santrali üretim tesisine araç takviyesi

Son dakika haberleri... Düzce Belediyesi, Düzce BELTAŞ AŞ şirketi bünyesinde bulunan beton üretim santralinde kullanılmak üzere 3 beton mikseri ile bir 47 metre uzunluğunda beton pompası alındığını bildirdi.

Son dakika haberi... Düzce Belediyesinde beton santrali üretim tesisine araç takviyesi
03.06.2020 17:21 | Son Güncelleme: 03.06.2020 18:18

Düzce Belediyesi, Düzce BELTAŞ AŞ şirketi bünyesinde bulunan beton üretim santralinde kullanılmak üzere 3 beton mikseri ile bir 47 metre uzunluğunda beton pompası alındığını bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, son teknoloji ve yüksek dayanımlı beton üretimi ile inşaat sektöründe lider olma yolunda ilerleyen Düzce BELTAŞ AŞ'nin kendi ürettiği betonla halka daha seri ve daha ucuz fiyatlarda hizmet verdiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, şunları kaydetti:

"Mevcut santralimize hitap edecek makine parkını oluşturduk. Yeni bir beton santrali alımı için görüşmelerimiz devam ediyor. Yeni santrali kurduktan sonra mikser ve pompa sayımızı daha da artıracağız. Düzce piyasanın da yeni bir kurumsal beton arz edici olarak hizmet vereceğiz. Bölgemizin katma değerini artıracak doğal kaynaklarımızla, altyapı ve üst yapı çalışmalarında kullanılan tüm malzemeleri burada üretiyoruz. Hem kaliteli hem de uygun fiyatlara beton üretimi gerçekleştiriyoruz."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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