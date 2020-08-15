Son dakika haberi | DÜZCE Aracın sıkıştırdığı ambulans şarampole yuvarlanarak yandı, sağlık çalışanları ve hasta...
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Son dakika haberi | DÜZCE Aracın sıkıştırdığı ambulans şarampole yuvarlanarak yandı, sağlık çalışanları ve hasta...

Son dakika gündem haberi... DÜZCE Aracın sıkıştırdığı ambulans şarampole yuvarlanarak yandı, sağlık çalışanları ve hasta ölümden döndü (YENİ GÖRÜNTÜLERLE)

15.08.2020 15:01 | Son Güncelleme: 15.08.2020 15:08

DÜZCE Aracın sıkıştırdığı ambulans şarampole yuvarlanarak yandı, sağlık çalışanları ve hasta ölümden döndü (YENİ GÖRÜNTÜLERLE)

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Son dakika haberi | DÜZCE Aracın sıkıştırdığı ambulans şarampole yuvarlanarak yandı, sağlık çalışanları ve hasta...

Kaynak: DHA

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