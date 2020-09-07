Son dakika haberi | Duygu Delen'in ölümüne ilişkin dosyaya bilimsel inceleme
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Son dakika haberi | Duygu Delen'in ölümüne ilişkin dosyaya bilimsel inceleme

Son dakika habere göre Gaziantep'te 17 yaşındaki Duygu Delen'in bir apartmanın 4'üncü katından düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma dosyasının bir örneği incelenmek üzere Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Kar'a gönderildi.

Son dakika haberi | Duygu Delen'in ölümüne ilişkin dosyaya bilimsel inceleme
07.09.2020 13:27 | Son Güncelleme: 07.09.2020 13:30

Gaziantep'te 17 yaşındaki Duygu Delen'in bir apartmanın 4'üncü katından düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma dosyasının bir örneği incelenmek üzere Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Kar'a gönderildi.

Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın 4'üncü katından 13 Ağustos'ta düşerek yaşamını yitiren Duygu Delen'in ölümüne ilişkin soruşturma Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca titizlikle sürdürülüyor.

Bu kapsamda soruşturma dosyasından bir örnek, ailenin avukatının talebi üzerine MEÜ Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Kar'a gönderildi.

Ailenin avukatı Ömer Faruk Akan, AA muhabirine, kendileri ve Gaziantep Barosunun süreci en başından beri hassasiyetle takip ettiğini söyledi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığının da aynı şekilde süreci titizlikle yürüttüğünü, dosyanın bağımsız bilirkişiye gönderilmesinin de bunun bir göstergesi olduğunu ifade eden Akan, "Hocamız, dosyada detaylı bir inceleme yapacak, dilekçemizde yer alan sorularımıza yanıt arayacağız. Özellikle düşme-düşürülme hususunda ve düşmenin haricinde vücutta başka travmaların olup olmadığı ve varsa bu travmaların ölümcül olup olmadığı hususları araştırılacak." diye konuştu.

Olay

Gaziantep'te 13 Ağustos'ta Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın 4'üncü katından bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilmiş, incelemede, hayatını kaybeden kişinin 17 yaşındaki Duygu Delen olduğu belirlenmişti.

Evdeki Mehmet K. (20) "kasten öldürme" ve "çocuğun cinsel istismarı" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Soruşturma dosyası, incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti.

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Kaynak: AA

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