Son dakika haberi | Duyarlılığı artırmak için 'Alo 155' başlıklı şiir yazdı
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Son dakika haberi | Duyarlılığı artırmak için 'Alo 155' başlıklı şiir yazdı

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Son dakika haberi | Duyarlılığı artırmak için 'Alo 155' başlıklı şiir yazdı

Son dakika haberler... Kütahya'da yaşayan İsmet Bahtiyar Sancaktar isimli vatandaş, Türk Polis Teşkilatı'nın 176. yılı dolayısıyla 'Alo 155' başlıklı şiir kalem aldı.

Kütahya'da yaşayan İsmet Bahtiyar Sancaktar isimli vatandaş, Türk Polis Teşkilatı'nın 176. yılı dolayısıyla 'Alo 155' başlıklı şiir kalem aldı. Sancaktar'ın şiiri polislerden korkulmaması gerektiğini, polislerin dost olduğunu ve Alo 155 duyarlılığını anlatıyor.

Yazdığı şiiri ile farkındalık oluşturmayı amaçladığını belirten Sancaktar, "Rahmetli Turgut Özal, Alo 155'i başlattı. Emniyet ile ilgili duyarlılığı o zaman gündeme taşımıştı. 'Alo 155'i insanlara nasıl kabul ettiririz' diye 1998'de TRT'de slogan yarışması düzenlenmişti. "Alo 155 bizim dostumuz, insanlara yardımcı olmak esas kastımız" sloganım ile ben o yarışmada birincilik aldım. Vatandaşlara seslenmek istiyorum. Alo 155 duyarlılığını unutmayalım. Duyarlılık oluşturmak amaçlı 'Alo 155' isimli şiirimi yazdım. Okurlarınıza sunuyorum. Daima uyanık olsunlar, Alo 155'i unutmasınlar" ifadelerini kullandı.

İsmet Bahtiyar Sancaktar'ın şiirinin ilk mısraı ise şöyle;

Güvenliğimiz, huzurumuz,

Gururumuz, onurumuz,

Gündüzümüz, gecemiz,

Alo 155, bizim dostumuz. - KÜTAHYA

Son dakika haberi | Duyarlılığı artırmak için 'Alo 155' başlıklı şiir yazdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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