Düşen yıldırım nedeniyle ağır yaralanan şahıs 19 gün sonra hayatını kaybetti

Kütahya'da parkta bir ağacın altında otururken yıldırım isabet etmesi sonucu ağır yaralanan şahıs, tedavi gördüğü hastanede 19 gün sonra hayatını kaybetti.

Kütahya'da parkta bir ağacın altında otururken yıldırım isabet etmesi sonucu ağır yaralanan şahıs, tedavi gördüğü hastanede 19 gün sonra hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, 30 Ağustos Mahallesi'ndeki Yaşam Parkı'nda 19 gün önce yıldırım düşmesi sonucu ağır yaralanan 40 yaşındaki Osman Alper Çanak, tedavi gördüğü Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çanak, 8 Haziran günü parkta altında oturduğu ağaca yıldırım düşmesi sonucu yaralanmış ve çarşı ve mahalle bekçileri tarafından baygın halde bulunarak hastaneye kaldırılmıştı.

(Hüseyin Efe/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı